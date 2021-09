"La macchina è preparata con assetto da asciutto"

Sainz: "Proverò a superare Norris in partenza"

"In Q1 volevo girare un po' per fare qualche giro in queste condizioni, è andata anche bene. Non cambia la nostra posizione, partiremo indietro. Non sarà una gara facile, parto credo 19° su una pista in cui è difficile passare. Daremo tutto come sempre, speriamo di fare una bella rimonta. La macchina è preparata per l'asciutto, domani non dovrebbe piovere. A me piacerebbe entrare nei Top 5 ma non è realistico perchè qui superare non è facile. Voglio fare la miglior gara possibile, il passo è buono e l'abbiamo dimostrato anche nelle libere. Cercherò di fare del mio meglio".