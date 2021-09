Posticipato il via della prima gara in Formula 2 a causa del maltempo: pioggia ancora battente su Sochi e monoposto ferme. Cambia il programma della giornata con le terze libere cancellate in F1. Tutto il weekend del GP di Russia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Niente da fare a Sochi, dove la pioggia continua a cadere in modo copioso dopo le precipitazioni di questa notte. Dopo l'iniziale via libera, la prima gara della Formula 2 è stata posticipata. Tutti ai box, mentre sono arrivate decisioni sul resto del programma odierno, con le terze libere di Formula 1 cancellate. Alle 14 è in programma la qualifica. A parlare, intanto, è stato Michael Masi: il Race Director ha aperto alla possibilità che le FP3 possano essere cancellate con la priorità data ovviamente alle qualifiche della F1.

Riunione a Sochi: terze libere cancellate

La decisione di cancellare le terze libere di F1 è arrivata dopo una riunione dei team principal con la direzione gara. L'incontro si è tenuto alle 10.30 italiane.

Le previsioni

Sono previste piogge abbondanti fino alle 13.30/14, poi ci sarà un miglioramento. L'inizio ufficiale delle qualifiche è alle 15 (locali, 14 in Italia). Il problema sarà poi legato anche alla visibilità. Un miglioramento a mezzogiorno potrebbe portare in pista la Formula 2 per la Race 1 che, come detto, è stata posticipata.