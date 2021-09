LE NEWS - Situazione molto complicata a Sochi, dove la pioggia continua a cadere in modo abbindante sul circuito. La prima gara della Formula 2 è stata posticipata e non ci sono indicazioni certe sulla possibilità di vedere la categoria in pista. Il programma del sabato prevede l'azione in pista della Formula 3 ma soprattutto della Formula 1. Non si esclude la cancellazione delle terze libere dei "big", dando priorità alla qualifica appena le condizioni lo permetterenno.