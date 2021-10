Il nuovo ibrido montato in Turchia anche sulla monoposto dello spagnolo dopo la sostituzione avvenuta per Leclerc a Sochi. Scatta la penalità, Sainz partirà dall'ultimo posto in griglia. Il GP del 10 ottobre potrete seguirlo in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Dopo Leclerc a Sochi, anche per Sainz nuovo motore. Sulla Ferrari del pilota spagnolo verrà montata la 4^ Power Unit in vista del GP di Turchia che si correrà domenica 10 ottobre (diretta Sky Sport F1). La PU, dotata del nuovo sistema ibrido, dovrebbe consentire un aumento di potenza di una decina di cavalli. Alla luce di questa scelta, Sainz dovrà però scattare dal fondo della griglia per scontare la penalità FIA. Il debutto di questo motore era previsto per entrambi i piloti a Istanbul, ma i problemi in Ungheria per Leclerc hanno imposto di anticipare le operazioni nella precedente gara disputata in Russia.

Il comunicato della Ferrari

"Come accaduto a Charles Leclerc in Russia, Carlos Sainz in Turchia avrà una power unit completamente nuova, dotata del nuovo sistema ibrido: pertanto, dovrà partire dal fondo dello schieramento con l’obiettivo di una gara in recupero nella quale centrare la zona punti".