In questo weekend torna la Formula 1 con il Gran Premio di Turchia 2021. Ecco gli orari per non perdere nulla del 16esimo appuntamento del Mondiale e del nuovo capitolo della lotta Hamilton-Verstappen. Domenica il GP alle 14 su Sky Sport F1 (canale 207)

La Formula 1 arriva in Turchia. A Istanbul scatta la lunga volta verso il titolo 2021 con Lewis Hamilton e Max Verstappen che sono pronti a scrivere un'altra pagina di una sfida che continua a tenerci con il fiato sospeso. Così come entusiasma la crescita della Ferrari che, dopo il podio di Sainz a Sochi, potrebbe scegliere di montare sulla monoposto dello spagnolo la nuova Power Unit che comporterebbe una penalità. Esattamente come successo nelle scorse settimane a Leclerc. Tutto il GP di Turchia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). Domenica la gara in diretta alle 14.