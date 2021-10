La casa giapponese lascerà il Mondiale a fine campionato, ma con la Red Bull (e AlphaTauri) è stato stretto un accordo per una collaborazione duratura. Il piano riguarda sempre la Formula 1 e la crescita dei giovani piloti. Nel weekend si corre in Turchia: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

