Carlos Sainz è pronto per un weekend in rimonta, con lo spagnolo che partirà dall'ultima fila dopo la sostituzione della Power Unit: "Sono curioso, con Leclerc ha funzionato bene. Partire dal fondo è il miglior test per il nostro motore nuovo. In questo fine settimana lavorerò molto sulla gestione delle gomme e sul passo gara"

GUIDA TV - SAINZ CAMBIA MOTORE: PARTE DAL FONDO