Charles Leclerc smorza gli entusiasmi dopo il venerdì di Istanbul, in cui la Ferrari è stata al passo con i migliori: "Sicuramente i top team si sono nascosti, non facciamoci prendere dalla facile euforia. In generale siamo competitivi, anche in simulazione gara. Se piove vedremo come si comporterà la macchina". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 (canale 207)

"No ai facili entusiasmi, i top team si sono nascosti"

il compagno

Sainz: "Rammaricato, possibile puntare al podio"

"La sensazione è stata buona per la giornata, ma non facciamoci trasportare troppo dall'entusiasmo, perchè i top team hanno sicuramente nascosto qualcosa. Anche con tanto carburante siamo andati bene, ora lavoriamo per ottimizzare la macchina e avere un buon assetto domani. Sono felice della macchina, quando il posteriore si muove così mi piace perchè posso giocare con la vettura, in generale siamo competitivi. Non cambieremo l'assetto, anche se c'è da migliorare. Se piove non so come ci comporteremo, in certi circuiti come qui eravamo stati competitivi".