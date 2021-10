Minuto ma sa farsi sentire il pilota dell'AlphaTauti. Quando Yuki s'arrabbia non le manda certo a dire: stavolta il suo bersaglio via radio è stato Sergio Perez nel corso delle terze libere a Istanbul. Tutto il weekend del GP della Turchia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GP TURCHIA, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE