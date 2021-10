Sorride Carlos Sainz , nonostante l' ultima posizione in griglia nel GP di Turchia a causa della penalità per il cambio motore sulla sua Ferrari numero 55. Lo spagnolo è stato infatti protagonista di un gioco di squadra fenomenale nel box di Maranello. Nel finale del Q1 , Carlos ha infatti stampato il tempo che ha eliminato la McLaren di Daniel Ricciardo , diretto rivale nel Costruttori. Nel Q2 , con Sainz fermo in garage essendo già certo dell'ultima posizione in griglia, dal muretto è partito l'ordine di entrare negli ultimi 90'' per dare la scia a un Leclerc virtualmente fuori dai giochi. Lo spagnolo in versione 'gregario' ha aiutato alla perfezione il compagno, trascinandolo nel Q2.

"Il piano era quello di fare la Q1 per togliere qualcuno in Q2 e lo abbiamo fatto, eliminando un competitor come Ricciardo e la McLaren. Dopo abbiamo dato la scia a Charles per farlo entrare in Q3 ed è andata bene. Rimonta? Ho visto venerdì che non è facile passare, in curva 8 è veramente complicata se sei dietro a qualcuno. E' una gara difficile in rimonta. Per il motore non ne abbiamo parlato molto, la squadra non parla degli sviluppi. C'è comunque un buon step, ci sta dando una bella mano finora".