Con un ultimo giro capolavoro, Charles Leclerc si assicura la terza posizione in griglia nel GP di Turchia: "All'inizio avevo difficoltà, la macchina scivolava. Nel Q3 abbiamo messo insieme le cose. Parto sempre per vincere, anche quando sono 15°: noi dobbiamo prendere punti importanti su McLaren". Il GP di Turchia in diretta domenica su Sky Sport F1 dalle 14

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE