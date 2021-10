A Istanbul limitano i danni sia Hamilton, 11° dopo la penalità, che Verstappen, in prima fila dopo un venerdì nero. Potrebbero approfittarne Bottas, che scatterà dalla pole e la Ferrari di Leclerc, che punta realisticamente al podio. Il GP di Turchia in diretta su Sky Sport F1 dalle 14

Davanti a tutti si è piazzato di forza Lewis Hamilton, ma in pole position c’è Valtteri Bottas. Il motore fresco che sicuramente lo ha aiutato anche in qualifica costringe però il sette volte campione del mondo a retrocedere di dieci posizioni in griglia. Ma Hamilton sa comunque di aver limitato i danni: più di una pole non poteva certo fare e ad approfittare della sua penalità è soprattutto il suo compagno di squadra.

In ottica mondiale lo stesso però è riuscito a fare anche Max Verstappen. L’olandese ha avuto uno dei suoi peggiori venerdì di sempre e ha litigato tutto il tempo con la sua monoposto, mentre in qualifica è riuscito comunque ad avvicinarsi alle Mercedes con un distacco di tre decimi di secondo, conquistando la prima fila, grazie ovviamente alla penalità del suo avversario. Non cosa da poco viste come si erano messe le cose per lui. Il lavoro di squadra per ora ha premiato più Mercedes che Red Bull, ma anche la Ferrari.

Charles Leclerc ha conquistato un ottimo quarto posto, che diventa terzo, portandosi a soli 69 millesimi dalla Red Bull grazie a un bel giro finale con le soft ma anche al prezioso gioco di squadra di Carlos Sainz. Dopo aver messo fuori gioco la McLaren di Ricciardo in Q1, lo spagnolo ha anche dato la scia a Leclerc in Q2 permettendogli di passare il taglio mentre era a rischio eliminazione. Un assetto già ok fin dal venerdì insieme al nuovo ibrido che ha alzato la performance in generale, ha permesso alla Ferrari di esaltarsi su questa pista. Mentre Sainz proverà una rimonta dal fondo, nel mirino realistico di Leclerc c’è il podio. Gestione gomme e rimonta Hamilton permettendo.