Il pilota dell'Alpine è l'unico a non fermarsi per il pit-stop e dopo i 58 giri di Istanbul le sue intermedie sono devastate. È il primo pilota che completa l'intera distanza di un GP senza cambiare gomme da Germania 1993 con Gerhard Berger su Ferrari. Anche Mika Salo (Monaco 1997) e Heinz-Harald Frentzen (Brasile 2003) c'erano riusciti, ma in gare interrotte per maltempo. Il Mondiale torna il 24 ottobre con il GP USA: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

