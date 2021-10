Nella F1 Commission che si è tenuta nella giornata mercoledì 13 ottobre, si è parlato di ciò che il Mondiale sarà il prossimo anno e di un calendario che dovrebbe avere ben 23 gare. L'approvazione dello stesso calendario spetta ora al Consiglio Mondiale che si riunirà venerdì 15 ottobre.

La decisione del Consiglio, Imola in calendario e il meteo...

Al di là della novità legata a Miami si capirà anche che collocazione temporale avrà il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna che si terrà di nuovo a Imola, portando i gran premi italiani a 2 in calendario grazie anche all'intervento del Governo. A Londra si è parlato inoltre delle possibili soluzioni da attuare nel qual caso dovessero riproporsi situazioni meteorologiche molto difficili come quelle affrontate a Spa quest'anno. Discussioni anche su come migliorare la qualifica sprint che è stata confermata per il prossimo GP del Brasile come ultima volta questa stagione.