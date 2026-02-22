Offerte Sky
F1, all'asta la Safety Car più controversa di sempre: quella di Abi Dhabi 2021

IL CIMELIO...

Messa in vendita per poco più di mezzo milioni di euro la vettura dell'Aston Martin che il 12 dicembre del 2021 fu 'protagonista' di uno degli episodi più controversi della storia moderna della Formula 1. Il Mondiale 2026 scatta l'8 marzo in Australia: tutto il weekend sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

LA NUOVA STAGIONE DEI MOTORI SU SKY 

L'Aston Martin ha messo in vendita, all'asta, la Safety Car del contro verso finale del Mondiale 2021. Per ora la base si aggira sulle 600.000£. Ma cosa accade allora? Era il 12 dicembre 2021 ad Abu Dhabi, quando quella Safety consegnò di fatto a Verstappen il primo Mondiale. A farne le spese fu invece Lewis Hamilton

Formula 1 2021: Abu Dhabi GP

La Safety Car e Micheal Masi: cosa accadde ad Abu Dhabi 2021

Il race director Michael Masi ebbe un ruolo decisivo: diede solo a pochi piloti la possibilità di sdoppiarsi durante il regime di velocità controllata, per lasciare libero l'ultimo giro di gara. Ma la Red Bull nel frattempo aveva riportato Max l'olandese ai box per mettere gomme soft, mentre la Mercedes di Lewis non aveva la possibilità di osare e rischiare. Così, con un sorpasso negli ultimi km, Verstappen fece suo il suo primo titolo. Volete assicurarvi quella macchina? E' quella che "ha cambiato il Mondiale', riporta il sito - Auto Trader - dove è stata messa in vendita.

