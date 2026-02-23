Offerte Sky
F1, il GP d'Australia avrà una curva intitolata a Laura Muller e Hannah Schmitz

Formula 1

Laura Muller e Hannah Schmitz, due ingegnere di Haas e Red Bull, saranno le prime donne ad avere una curva intitolata a loro nome. Il circuito di Albert Park dedicherà a loro curva 6 in occasione della giornata internazionale della donna

F1, IL PUNTO VERSO IL GP D'AUSTRALIA

La nuova stagione di Formula 1 non è ancora iniziata, ma si è già scritta la storia. Laura Muller, ingegnere di pista di Esteban Ocon in Haas, e Hannah Schmitz, ingegnere capo delle strategie in Red Bull, sono le prime donne ad avere una curva di un circuito intitolata a loro nome. In occasione dell'iniziativa 'In Her Corner' per celebrare la giornata internazionale della donna, il circuito di Albert Park inauguerà il Mondiale proprio l'8 marzo dedicando a loro la curva 6, in precedenza conosciuta come 'Marina'. Durante il weekend del GP d'Australia, Muller e Schmitz vedranno così il loro nome accanto a quelli di personaggi storici come Jones, Brabham, Lauda, Clark, Fittipaldi, Hill, Ascari, Stewart, Senna e Prost, entrando ulteriormente nella storia di questo sport. Laura Muller ha già vissuto un altro momento da 'pioniere', quando un anno fa divenne la prima donna nel ruolo di ingegnere di pista in F1. Hannah Schmitz, invece, è la mente dietro ad alcune delle vittorie più significative di Max Verstappen in Red Bull, ultima tra tutte quella in Qatar lo scorso novembre che permise all'olandese di giocarsi il titolo fino all'ultima gara di Abu Dhabi.

