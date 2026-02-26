Cambio al vertice del Motorsport Pirelli: Mario Isola lascia il ruolo di responsabile a Dario Marrafuschi, in azienda dal 2008, che ha lavorato lungamente in F1 nel settore Ricerca e Sviluppo e ha guidato negli ultimi anni lo sviluppo dei prodotti stradali della casa milanese. Isola sarà dal 1° luglio nuovo direttore generale di ACI Sport. Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo Sky e in streaming su NOW

Rivoluzione nel mondo del Motorsport , dove Mario Isola non sarà più il responsabile Pirelli . Lo ha comunicato la società di Milano, fornitrice degli pneumatici in Formula 1 . Al suo posto arriva dal 1° marzo Dario Marrafuschi , in azienda dal 2008, che ha lavorato lungamente in F1 nel settore Ricerca e Sviluppo e ha guidato negli ultimi anni lo sviluppo dei prodotti stradali di Pirelli e che riporterà a Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New mobility & Motorsport. Isola rimarrà in Pirelli fino al 1° luglio prossimo, per poi diventare nuovo Direttore Generale di ACI Sport.

" Pirelli comunica che, a partire dal prossimo 1 marzo, Dario Marrafuschi assumerà il ruolo di Reponsabile della business unit Motorsport di Pirelli - si legge -. Per le attività di Formula 1, al fine di assicurare la migliore e più efficace transizione nel ruolo, sarà affiancato da Mario Isola fino al 1 luglio, quando Isola lascerà l’azienda per nuove sfide professionali. Marrafuschi, in azienda dal 2008, ha lavorato lungamente in F1 nel settore Ricerca e Sviluppo e ha guidato negli ultimi anni lo sviluppo dei prodotti stradali di Pirelli. Dario Marrafuschi, come prima Mario Isola, riporterà a Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New Mobility & Motorsport. La Società ringrazia Mario Isola per la dedizione e la grande passione con cui ha contribuito negli anni allo sviluppo della business unit Motorsport".

Il comunicato di ACI Sport

"Mario Isola dal 1° luglio assumerà l’incarico di nuovo direttore generale di ACI Sport Spa. Lo comunica ufficialmente, esprimendo “piena soddisfazione”, il presidente dell’ACI Geronimo La Russa. Il manager milanese approda alla Federazione Sportiva Automobilistica nazionale dopo una proficua esperienza trentennale alla Pirelli che lo ha portato alla Direzione Sport del gruppo. “Una notizia davvero molto importante per l’intero settore del motorsport” spiega Geronimo La Russa. “Essere riusciti a inserire nella nostra squadra un top player come Mario Isola – aggiunge il presidente dell’ACI - è per tutti noi motivo d’orgoglio e lo è ancor di più per me nel riscontrare che un apprezzato manager come lui abbia deciso di accettare la sfida di costruire insieme un nuovo corso per l’automobilismo sportivo italiano”. “Una scelta – conclude Geronimo La Russa - che, ne sono convinto, rafforzerà e renderà ancor più dinamica l’azione di ACI Sport Spa. Mario Isola, oltre a essere un professionista capace e stimato, ha infatti il piglio giusto per guardare alle nuove sfide con lungimiranza ed entusiasmo”. Soddisfazione anche da parte del presidente di ACI Sport Spa Luigi Battistolli: “Mario Isola non ha certo bisogno di presentazione. Lo accogliamo con entusiasmo, sicuri che saprà dare ancor più forza a un team che ha come obiettivo quello di rendere sempre più efficiente ciò per cui ci impegniamo ogni giorno”. Gian Carlo Minardi, attuale consigliere delegato di ACI Sport Spa e grande rappresentante del mondo dei motori, non ha dubbi: “Ho sempre apprezzato il lavoro di Mario Isola, la storia e i risultati da lui ottenuti sono il miglior biglietto da visita per comprendere quanto importante sia questa scelta”.