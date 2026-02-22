F1, la Red Bull di Tsunoda prende fuoco durante un'esibizione a San Francisco

Nel corso di un'esibizione a San Francisco, la Red Bull RB7 di Yuki Tsunoda ha preso fuoco. Dopo che il pilota è uscito dall'abitacolo, i pompieri hanno spento l'incendio: episodio a lieto fine, dunque, che ci ha consegnato un paio di foto spettacolari

La prima volta di Yuki Tsunoda all'interno di una Formula 1 dopo il licenziamento dalla Red Bull non è andata secondo i piani. La squadra di Milton Keynes ha organizzato una showrun a San Francisco per la giornata di sabato, con il pilota giapponese a guidare la Red Bull RB7 del 2011. Dopo gli usuali 'donuts', il motore della vettura ha preso fuoco: Tsunoda è uscito dall'abitacolo, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio e la situazione si è risolta senza danni, lasciandoci alcune foto spettacolari.