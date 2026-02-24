Ha 11 anni, un talento naturale alla base e ora il supporto di Mercedes per inseguire il sogno Formula 1. Niccolò Perico, classe 2014 di Alzano Lombardo, entra a far parte del Mercedes-AMG F1 Junior Programme, replicando i passi di Andrea Kimi Antonelli. Il Mondiale 2026 di F1 scatterà nel weekend del 6-8 marzo Sky e in streaming su NOW ARRIVA 'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY SPORT INSIDER SUI MOTORI!

Tra i nove volti del Mercedes-AMG F1 Junior Programme 2026 spicca Niccolò Perico, giovanissima promessa del motorsport italiano. Nato il 15 dicembre 2014 ad Alzano Lombardo, già velocissimo e vincente nei kart, Perico è stato scelto da Mercedes a solamente 11 anni, ma con un curriculum già molto interessante. Il cognome non è un caso siccome Niccolò è il figlio di Alessandro Perico, esperto pilota nel panorama dei rally.

L’Academy Mercedes ha individuato in lui un potenziale degno di nota, definendolo una “stella nascente” nel mondo del karting europeo. Nel 2023, all’età di otto anni, Niccolò ha vinto il 51° Trofeo delle Industrie svolto nel circuito South Garda di Lonato, primeggiando nella Mini Under10. Nella stessa categoria Perico ha conquistato il titolo italiano appena un anno più tardi e nel 2025 è passato alle serie internazionali targate WSK, portando a casa il successo nella classe Mini della ROK Cup Superfinal, prestigioso evento di caratura mondiale corso a Lonato. Ai già importanti traguardi è così seguito l’interessamento di Mercedes, che supporterà le attività del giovanissimo italiano a partire dal campionato OKJ-N 2026, nel quale Perico sarà il più giovane in griglia.

Scelto direttamente da Toto Wolff, Perico seguirà la strada già tracciata da Andrea Kimi Antonelli, che ad un’età simile (12 anni) fece il proprio ingresso nel programma giovani piloti di Mercedes. Così Gwen Lagrue, Driver Development Advisor di Mercedes, ha commentato l’arrivo di Perico nel Junior Programme: "Naturalmente Niccolò avrà bisogno di tempo per adattarsi e continuare ad imparare, ma riponiamo tanta fiducia nella sua crescita a lungo termine, intravedendo grande potenziale nella sua progressione".

"È un vero onore unirmi al Mercedes-AMG F1 Team Junior Programme", ha così esordito Perico. "Sono fiducioso che questo sia un passo fondamentale nella mia carriera e non vedo l’ora di trarre il massimo da questa opportunità". Il precedente di Kimi Antonelli, prossimo a correre la seconda stagione in Formula 1 con Mercedes, offre sicuramente una concreta ispirazione. Ai vari commenti, infatti, si è aggiunto proprio quello di Antonelli stesso, che ha mandato un messaggio a Perico e ai nuovi arrivati: "Questa non è un'occasione che arriva ogni giorno. Bisogna esserne grati, ma anche ricordare che c’è un motivo se si è stati scelti. Il Junior Programme mi ha fornito grande supporto sia in pista che fuori. Ho avuto tutto ciò di cui avessi bisogno per crescere ed è stato un viaggio incredibile".

Ad Antonelli ha fatto eco George Russell: “non sarei dove sono oggi se non avessi avuto il supporto di Toto, Gwen e di tutta la squadra. Questo programma alimenta il tuo potenziale, ti incoraggia a dare il massimo e credere di avere le carte giuste per farcela". Bradley Lord, Mercedes Team Representative, ha poi sottolineato scopi e obiettivi del Junior Programme: “Il programma è costruito su un principio, supportare un gruppo di piloti talentuosi e dotati di carattere per avere successo. il nostro ruolo è quello di fornire ai piloti gli strumenti, gli insegnamenti e le opportunità di cui hanno bisogno, in modo tale che siano le prestazioni a parlare per loro stessi".

Oltre a Perico, Mercedes accoglie: - Rashid Al Dhaheri: 17 anni, Emirati Arabi - Ethan Jeff-Hall: 17 anni, Gran Bretagna - Andy Consani: 16 anni, Francia - Luna Fluxa: 15 anni, Spagna - Kenzo Craigie: 15 anni, Gran Bretagna - James Anagnostiadis: 15 anni, Australia - Manu Nuvolini: 12 anni, Francia - Devin Titz: 11 anni, Germania