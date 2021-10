5 vittorie, 7 podi, 3 pole: numeri che importanti quelli ottenuti da Hamilton in Texas, che pesano anche addosso a chi lo sta sfidando come Max Verstappen. Ma il distintivo di sceriffo Lewis sulla camicia non lo vuole, si sente ancora troppo giovane e parte della mischia. Queste ultime gare della stagione racconteranno l’intensissima cavalcata finale tra i due rivali, ma anche la sfida tra Ferrari e McLaren. Tutto il weekend di Austin live su Sky Sport F1 GUIDA TV: GP AUSTIN SU SKY - MOTOGP A MISANO: NEWS Condividi:

Nella terra delle storiche sfide tra cowboy e indiani lo sceriffo in modo indiscusso sarebbe lui, Hamilton, per quanto ha fatto e vinto qui. 5 vittorie, 7 podi, 3 pole: numeri che pesano, anche addosso a chi lo sta sfidando come Max Verstappen. Ma l’appellativo di sceriffo Lewis Hamilton sulla camicia non lo vuole, si sente ancora troppo giovane e parte della mischia, così lo lascia tranquillamente a Daniel Ricciardo, arrivato al circuito vestito a tema, calandosi già perfettamente nello spirito del fine settimana texano, che dopo un anno di assenza sarà tutto spettacolo e divertimento, con numeri da tutto esaurito sulle tribune.

leggi anche Austin, così è il circuito: c'è un'incognita. FOTO Un assaggio di quello che sarà ce l’ha già dato il matrimonio tra F1 ed Nba. Anche Max Verstappen si è messo alla prova a canestro, con la consapevolezza che centro deve sicuramente farlo più in pista che in campo su un tracciato che potrebbe forse agevolare più il suo avversario. Ma l’olandese dall’alto della classifica è carico, sicuro che la preparazione in vista di questa diciassettesima gara sia stata sicuramente migliore della Turchia e la vittoria qui non sarà come in passato solo un miraggio