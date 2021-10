4/10 ©Getty

IN SALITA VERSO CURVA 1 - Dal rettilineo di partenza si arriva subito a una salita che porta a curva 1, un tornantino con punto di corda in cima a una collina. Si passa da 313 km/h a 86km/h in 65 metri; in frenata si ottengono 4.6 G di decelerazione, si percorre in 3^ marcia.