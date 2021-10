Un futuro poco chiaro, un rinnovo complicato e, di mezzo, anche la trattativa per la cessione del team (Andretti Group). Non è un grande Autunno per Antonio Giovinazzi, che però ad Austin ce la metterà tutta per giocarsi il tutto per tutto al fine do oittenere la conferma con l'Alfa Romeo. "I mesi di settembre e ottobre sono sempre stati così, con problemi su quello che avrei fatto stagione seguente", ha racconatato con una certa amarezza il pilota di Martina Franca nella conferenza del giovedì texano. Antonio, però, ha aggiunto con grande chiarezza e consapevoelzza: "Il problema non è nelle mie mani, non è una mia decisione. Quello che posso fare è solo portare risultati e poi vedere cosa deciderà il team".