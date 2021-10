Prima di scendere in pista ad Austin per il GP degli USA, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno calcato un campo da basket insieme a due leggende della NBA come Chris Bosh e Dikembe Mutombo. Tra una sfida ai tiri liberi e qualche consiglio su 'come spezzare il polso', i due piloti della Ferrari se la sono davvero spassata. Tutto il GP Usa è live su Sky Sport F1 (canale 207)

HIGHLIGHTS A DELLE PROVE LIBERE - QUANDO LA F1 INCONTRA LA NBA