Max Verstappen protagonista di un duro sfogo contro Lewis Hamilton, a cui ha anche 'regalato' un dito medio durante le Libere 2: "Non capisco cosa sia successo, so solo che mi ha affiancato e spinto fuori in rettilineo". Tutto il GP Usa è live su Sky Sport F1 (canale 207)

E' già duello in stile Far West tra Verstappen e Hamilton ad Austin . Le scintille andate in scena nel corso delle Libere 2 del GP degli Stati Uniti, con tanto di dito medio mostrato dal pilota olandese al rivale e da un chiaro "Stupid idiot! " via radio, ha evidenziato ancora una volta come la battaglia per il Mondiale sia anche psicologica.

"Hamilton mi ha spinto fuori in rettilineo"

"Le scintille con Hamilton? Non ho capito bene cosa sia successo, mi ha affiancato e spinto fuori dal rettilineo. Per quanto riguarda la giornata, solo nelle libere 2 con le Soft ho fatto un buon giro, ma non è semplice perchè su questa pista ci sono dossi ed è difficile trovare un assetto valido per la vettura - ha detto Max, ottavo tempo nelle libere 2 - Ci sono anche aspetti positivi in questa giornata, ci lavoreremo per migliorare ancora di più. Siamo andati meglio nel long run, ma sul giro veloce c'è stato un po' di casino in pista..."