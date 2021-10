Alle 21 di oggi scatta il GP degli Usa, 17^ prova del Mondiale di F1 che appare come uno snodo importante per l'assegnazione del titolo piloti 2021. In pole position c'è Max Verstappen dopo il giro monstre nel finale di un Q3 che sembrava destinato ad esaltare anche una volta Lewis Hamilton sul tracciato di Austin. E invece no: il Mondiale delle sorprese mescola ancora una volta le carte e sta per offrire un altro grande duello tra i due pretendenti allo scettro iridato. La partenza sarà ovviamente un momento già decisivo (Hamilton: "Vediamo cosa succede in curva 1"), anche per gli altri chi covano sogni di gloria: dalla seconda fila dove ci sono la Red Bull di Perez e la Ferrari di Leclerc, alla terza dove invece si sistemeranno la Rossa di Sainz e la McLaren di Ricciardo. Sono 4 i piloti penalizzati in griglia per cambio del motore. Appuntamento questa sera su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e anche in 4K.