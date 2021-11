Attraverso un messaggio su Twitter, il pilota tedesco, attuale riserva dell’Aston Martin, ha annunciato che non ci sarà al prossimo campionato statunitense. La decisione presa per motivi personali. La F1 nel weekend corre in Messico: tutto il weekend live si Sky Sport F1 (canale 207)

Nico Hulkenberg non sarà al via della IndyCar 2022. Lo annunciato lo stesso pilota tedesco, attuale riserva di Aston Martin, con un post su Twitter. "Un veloce aggiornamento per quanto riguarda l’IndyCar - scrive Hulk sul social network -. È stato emozionante provare una vettura IndyCar due settimane fa e ringrazio il team Arrow-McLaren SP per quest’opportunità. Ma per motivi personali ho deciso di non andare avanti su questa strada. Vi terrò informati sui miei progetti futuri".