Penalità per Lance Stroll e Yuki Tsunoda: i piloti di Aston Martin e AlphaTuari partiranno dal fondo della griglia per la sostituzione della Power Unit.

A Città del Messico, nel GP in programma domenica, scatteranno dal fondo della griglia Lance Stroll e Yuki Tsunoda. Come reso ufficiale dai comunicati FIA, sia il pilota dell'Aston Martin che quello dell'AlphaTauri hanno sostituito la Power Unit. In particolare: