Ufficiale l'accordo tra Formula 1 e la Cina: il GP di Shanghai si disputerà almeno fino al 2025, dopo le tre edizioni saltate a causa della pandemia. "E' una grande notizia per i tifosi, vogliamo una partnership a lungo termine e torneremo non appena le condizioni ce lo permetteranno", ha spiegato il CEO di F1, Stefano Domenicali

La Formula 1 conferma Shanghai e il GP di Cina nel suo calendario almeno fino al 2025 . E' infatti ufficiale l'accordo tra gli organizzatori e la F1. Il Gran Premio asiatico si è disputato consecutivamente dal 2004 al 2019 , mentre le ultime due edizioni non si sono disputate a causa della pandemia Covid . La Cina non è stata inserita nel calendario nemmeno per il Campionato 2022 .

Domenicali: "Una grande notizia per tutti"

"Questa è una grande notizia per i nostri tifosi in Cina e siamo contenti di annunciare che saremo a Shanghai almeno fino al 2025 - ha spiegato il CEO di F1 -. La nostra partnership con Juss Sports è incredibilmente forte e guardiamo a loro per un accordo a lungo termine. Siamo dispiaciuti di non aver potuto inserire in calendario la Cina nel 2022 a causa della pandemia, ma torneremo non appena le condizioni lo permetteranno".