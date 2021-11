"Il weekend è lungo, la gara è domenica"

Le parole

Leclerc: "Troppi errori, è solo colpa mia"

"È stata una qualifica più difficile di quello che ci aspettavamo, pista scivolosa, difficile da interpretare. Si sono visti tanti errori. Charles nel giro decisivo non è riuscito a mettere insieme un giro perfetto come lui di solito sa fare. C’è stato qualche errorino soprattutto nella parte finale del giro. Questo gli è costato decimi importanti. Speravamo certamente in qualcosa di più. Non è stato il caso oggi, ma il weekend è lungo. C’è ancora la gara domani. Tanti saranno penalizzati e partiranno dietro. La gara è ancora tutta da giocare e la sesta posizione di Sainz va bene, Gasly ha avuto la scia di Tsunoda che gli è valsa 3 decimi. La pista era veramente sporca e per questo c’era poco grip. La conseguenza è stata la difficoltà per i piloti nel trovare fiducia, con il tracciato che si è evoluto continuamente. Sono tutte variabili che fanno sì che un pilota giro dopo giro deve cercare consistenza e non è facile. Sainz è stato consistente, Leclerc è mancato un po’ oggi nel Q3, ma non è un aspetto sul quale voglio insistere. Lui di solito tira sempre fuori qualcosa di speciale, non è andata così oggi”.