Disastrosa partenza in Messico. Bottas ha detto che voleva dare la scia a Hamilton, pensando che il britannico si fosse infilato dietro di lui. Ma Valtteri si è spostato sulla destra prima di guardare nello specchietto per vedere dove fosse effettivamente il compagno di squadra. Ha pensato di essere partito forte, ma non è andata così. La F1 torna il 14 novembre con il GP del Brasile: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

CAOS AL VIA: COS'HA COMBINATO BOTTAS? - HIGHLIGHTS DEL GP MESSICO