Il leader del Mondiale scherza sulla possibilità di ottenere con la gara in Brasile la prima possibilità di chiudere la partita per il titolo con Hamilton: "Sono pessimo a tennis, non parliamo di match point". E sulla qualifica Sprint: "Può essere positiva o negativa...". Tutto il weekend del GP del Brasile è live su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV - TORNA LA QUALIFICA SPINT: LE REGOLE