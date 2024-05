Un weekend speciale quello nel Principato, lo spiegano bene anche i numeri. La storia dice che per ora nessuno ha fatto meglio della leggenda Ayrton Senna, sia in gara che in qualifica. La pole qui conta più che altrove? Sì, ma Jim Clark rappresenta un'incredibile eccezione. Tra record, pioggia e Safety Car, ci prepariamo così all'appuntamento da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV