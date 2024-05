Tsolov vince la sua prima gara in Formula 3 a Monaco, davanti a Tramnitz e Van Hoepen. Mantiene la leadership del campionato Fornaroli, che ha concluso la Sprint in 9^ posizione, mentre Minì termina 11°, fuori dai punti. Appuntamento domenica con la Feature Race alle 7:55. Il weekend a Monte-Carlo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Allo spegnimento dei semafori rossi il gruppo è subito stretto nel budello della prima curva. Sembrano sfilare tutti, poi Lindblad chiude Mansell e succede di tutto, in sei restano fermi, altri finiscono in collisione e riportano lievi danni da contatto. Fuori Shields, Dunne, Dufek, Mansell, Lindblad. Devono rientrare in pit lane Wurz, Inthraphuvasak, Montoya. Safety Car. Poi bandiera rossa: le monoposto di Dunne e Mansell e quella di Dufek e Lindblad sono addirittura incastrate tra loro come i mattoncini della Lego. In testa Tsolov, davanti a Tramnitz, Fornaroli è nono e Minì è undicesimo. Si riparte con il rolling start dietro alla Safety Car al terzo giro, dopo laboriose operazioni di ripristino della pista. Al 14° passaggio si ferma Sztuka (MP) in curva 1, e viene mandata fuori ancora la Safety Car, mentre rientra anche la Floersch (VAR), che lo aveva tamponato, dapprima per cambiare l’ala anteriore, poi però si ritira. Al sedicesimo giro si riparte con le monoposto ancora compattate. Sempre Tsolov in testa, davanti a Tramnitz, Van Hoepen.