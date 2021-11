Secondo voci che arrivano dal paddock d'Interlagos, una perdita idraulica potrebbe portare la Mercedes a ricorrere a un nuovo motore termico per la monoposto numero 44. Team e pilota per ora non commentano, ma questa eventualità comporterebbe una penalità di 5 posizioni sulla griglia di partenza. Tutto il weekend del GP del Brasile è live su Sky Sport F1 (canale 207)

Al momento è solo un'indiscrezione, ma suona come un campanello d'allarme in casa Mercedes: Lewis Hamilton potrebbe incassare una penalità di 5 posizioni nella griglia di partenza del GP del Brasile. Stando a queste voci che arrivano dal paddock d'Interlagos, il team di Brackley avrebbe riscontrato una perdita idraulica (pompa di pressione dell’acqua) che renderebbe necessario il ricorso a un nuovo motore termico. Di conseguenza, scatterebbe la penlità nel GP.

Hamilton in conferenza: "Non avremo problemi"

Sul motore il pilota britannico non ha dato molte indicazioni in conferenza stampa. Ma una rassicurazione sì: "Non posso commentare perché i motori ci sono arrivati solo ora, quindi ne parlerò con i miei ingegneri, ma non avevo problemi". A Sky Sport F1, ha poi aggiunto: "Su questa pista non è così facile passare come si pensa, quindi con una penalità sarebbe ancora più dura constrastare una Red Bull fortissima". Nessun commento è invece arrivato dalla Mercedes.