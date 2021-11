1/10

NON UN MATCH POINT MA... - La F1 è in Brasile per il 19esimo GP della stagione. Non sarà il primo match point per Verstappen, ma i 19 punti di vantaggio su Hamilton la rendono qualcosa di molto simile. Si corre a Interlagos, un pezzo di storia del Circus.

Tutto il programma del GP del Brasile su Sky