Dall'annuncio alla pista: arrivano le prime novità tecniche della Ferrari in Bahrain. A Sakhir la Scuderia ha introdotto il primo pacchetto di aggiornamenti previsto per la SF-25, con un fondo modificato dai Canali Venturi fino al diffusore della monoposto. L'obiettivo è quello di aumentare il carico aerodinamico della vettura e il primo a testare le novità è Hamilton, in pista nelle FP1 al fianco del rookie Beganovic. Fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

