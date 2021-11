Altro mea culpa di Charles Leclerc al termine della Qualifica Sprint di Interlagosa, chiusa al 7° posto dal monegasco della Ferrari: "La macchina va forte, il problema sono io. Pensavo di tenere dietro la McLaren, è brutto. Devo lavorare su me stesso e capire". Il GP del Brasile domenica in diretta su Sky Sport F1

Charles Leclerc ha chiuso al 7° posto la Qualifica Sprint di Interlagos: gara piuttosto anonima per il monegasco della Ferrari, passato anche dalla McLaren di Norris. Charles guadagna comunque una posizione in griglia per la gara, grazie alla penalità di Hamilton.