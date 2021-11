Splendida prova di Carlos Sainz, che chiude al terzo posto la Qualifica Sprint di Interlagos tenendosi dietro per 24 giri la Red Bull di Perez: "Sono sempre stato al limite. Ho fatto una grande partenza, ne avevo bisogno. E' stato un grande weekend, per domenica sarà difficile ma se guido bene non sarà facile passarmi". Il GP del Brasile domenica in diretta su Sky Sport F1

HIGHLIGHTS DELLA SPRINT