Lewis a -14 da Max: classifiche dopo il Brasile

Con la grande vittoria in rimonta in Brasile, Lewis Hamilton recupera sette punti in classifica piloti su Max Verstappen (2°). L'inglese della Mercedes si porta così a 14 punti di svantaggio dal rivale a tre gare dalla fine del Mondiale. Punti importanti di Leclerc (5°) e Sainz (6°) per la Ferrari, che allunga sulla McLaren per il 3° posto nella classifica costruttori