Leclerc: "Tirato fuori il massimo dalla macchina"

Buona gara per il monegasco in Brasile. Partito dalla 6^ posizione il ferrarista ha chiuso 5°, davanti al compagno di scuderia Sainz superato in partenza. "Dopo un venerdì difficile ho fatto un buon primo giro - ha spiegato -, poi si è trattato solo di gestire le gomme. Stiamo lavorando bene da tante gare e abbiamo allungato sulla McLaren in classifica costruttori. Dobbiamo continuare così"

Bella rezione dopo un venerdì negativo per Charles Leclerc in Brasile. "Dopo la gara difficile nella Sprint Race - ha detto dopo aver tagliato il traguardo al 5° posto davanti a Sainz - sapevo che dovevo fare meglio, e ci sono riuscito. E’ stata una bellissima gara. Ho fatto un buon primo giro, e dopo si è trattato solo di tenere la gomma fino alla fine. Niente di speciale. Io e Carlos eravamo abbastanza più veloci degli altri nostri competitor e quindi è stata solo una gara di gestione, ma l’abbiamo gestita bene, e questa volta guidata bene. Abbiamo tirato fuori il massimo dalla nostra macchina in questo momento, saremo davvero competitivi quando ci troveremo a lottare per il Mondiale, però stiamo spingendo e stiamo lavorando bene da tante gare. Abbiamo allungato rispetto alla McLaren in classifica costruttori, ma dobbiamo continuare. Il sabato è stata una giornata no, ogni tanto mi succede. A volte si vede di più e a volte meno. Dopo la Sprint Race la sera ho lavorato tanto per mettere a posto la guida e in gara ho guidato molto meglio. Quindi sono davvero contento, nel giorno che conta ci sono stato. Adesso ci concentriamo sul resto della stagione, e spero che guiderò meglio dal venerdì alla domenica".