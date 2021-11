Sainz deluso: "Partito malissimo, ero da primi 5"

Delusione per lo spagnolo della Ferrari dopo il sesto posto in Brasile. Scattato dalla terza posizione Sainz è partito male, venendo subito superato da Perez e dal compagno di scuderia Leclerc. "Non so cosa sia successo - ha detto all'arrivo - in partenza ho fatto tutto come nella Sprint Race. Peccato perché avevo il passo per chiudere nei primi cinque"

Non nasconde la delusione dopo il sesto posto in Brasile Carlos Sainz. "Sono partito veramente male. Il problema non è stato Norris - ha spiegato lo spagnolo all'arrivo - è stato prima. Non dovevo trovarmi a battagliare con lui alla prima curva. Penso di aver fatto la stessa identica procedura della Sprint Race, quando ha funzionato tutto, ma per qualche ragione le gomme hanno pattinato molto. E’ una delle cose che non mi spiego, resta qualcosa da capire lì. Da quel momento in poi ho avuto un buon passo, ma qui è difficile superare. Sono stato tutto il weekend molto veloce, ma è andata così. Non sono soddisfatto perché volevo finire nei primi cinque. Il passo, tutto era buono per chiudere nei top 5. Ho seguito Charles per tutta la gara, ma era difficile avvicinarsi a meno di due secondi. Dopo due weekend consecutivi in cui hai un buon passo ma perdi tutto in partenza ti lascia un brutto feeling. Ora continueremo a spingere, continueremo a migliorare. L’importante è che sto andando veloce e che sto migliorando ogni gara"