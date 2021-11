A Interlagos la quart'ultima gara del Mondiale 2021, titoli ancora da assegnare. Bottas scatta dalla pole e ha un ruolo fondamentale per provare ad aiutare il compagno di squadra Hamilton nella rimonta. Il britannico decimo al via per una penalità, Verstappen a caccia di un altro successo per provare a fare un altro passo verso il trionfo. Oggi il GP del Brasile LIVE su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e anche in 4K

GRIGLIA DI PARTENZA - MOTOGP, L'ULTIMA GARA DI VALE ROSSI