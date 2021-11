10/11 ©Ansa

2021. Annata non molto fortunata finora per il pilota pugliese, nonostante i buoni piazzamenti in qualifica: specialmente il 7° posto in griglia al Gran Premio d'Olanda (miglior risultato in carriera) e in Q3 anche a Monza (8° alla partenza). A tre gare dal termine, Giovinazzi deve fare i conti con un solo punto in classifica (a Monaco) e la decisione della Sauber di non confermarlo per la prossima stagione.