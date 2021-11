Il team principal dell'Alfa spiega così la scelta di Zhou al posto di Giovinazzi: "Sicuramente è una combinazione di fattori. E non ha a che vedere solo con Antonio. Certo, a volte potevamo aspettarci qualcosa di meglio da lui, ma questo vale per tutti, per i piloti e per chiunque altro". La F1 torna la il 21 novembre con il GP del Qatar: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

A molti italiani e appassionati di Formula 1 non è andata proprio giù: Antonio Giovinazzi via dall'Alfa Romeo Racing per far posto al cinese Guanyu Zhou: un affare molto più economico che tecnico e sportivo. E così Antonio da Martina Franca, faccia da bravo ragazzo ma soprattutto una crescita notevole in pista, vede sfumare il sogno della quarta stagione consecutiva nel Circus. L'Italia, inoltre, perde l'unico pilota tricolore in griglia. Il divorzio con il team di Hinwil è stato turbolento, fatto di cose non dette, sospetti e tentativi di chiarimenti. E di questo ha parlato il team principal Frédéric Vasseur a Sky: "Antonio ha trascorso tre stagioni in Formula 1, è stata una lunga collaborazione e, dal mio punto di vista, anche positiva. Ora dobbiamo cominciare un nuovo percorso, con un nuovo regolamento. E questo ha portato alla decisione di puntare su Zhou. Ha avuto un bel miglioramento nell'ultima stagione e dobbiamo tenere a mente che quando è entrato nel team arrivava da due stagioni senza gareggiare. L'inizio della collaborazione è stata un po' difficile, però l'abbiamo tenuto in squadra e alla fine il suo livello di prestazioni è stato buono".