Il ferrarista sulla gara di Losail, prima in Qatar per la F1: "Pista veloce e con curve che mi piacciono". Poi sulla battaglia per il quinto posto: "Fiducioso sulla possibilità di superare Norris, spero potremo tornare a lottare per le posizioni di vertice l'anno prossimo". Tutto il weekend della F1 in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

