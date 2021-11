E' il giorno della conferenza piloti in Qatar, terz'ultimmo appuntamento del Mondiale. Ma a Losil far puntati anche su quello che potrebbe accadere dalle 15 italiane: i commissari esamineranno il diritto di revisione Mercedes per l'episodio Verstappen-Hamilton avvenuto al 48esimo giro del GP del Brasile. Può cambiare l'ordine d'arrivo della gara a Interlagos? Tutto il weekend di Losail live su Sky Sport F1 (canale 207)

