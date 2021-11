Tutto ruota attorno all'articolo 14 del regolamento sportivo: team e piloti possono utilizzare questo diritto se in possesso di dati e nuove prove non a disposizione dei commissari al momento della formulazione del loro primo giudizio. La Mercedes lo ha esercitato per il caso Verstappen-Hamilton a Interlagos ed è attesa la decisione FIA. C'è un precedente del 2019... sempre al giro 48. La F1 è in Qatar: tutto il weekend live Sky Sport F1 (canale 207) DIRITTO DI REVISIONE MERCEDES, LA DECISIONE LIVE Condividi

Ore decisive in Qatar, dove scatta il terz'ultimo weekend della stagione di F1. Capiremo a breve se e come può cambiare l'ordine d'arrivo del precedente GP in Brasile dopo il diritto di revisione esercitato dalla Mercedes per presentare ai commissari FIA nuove evidenze dopo l'episodio - notato ma non investigato - tra Veratappen e Hamilton a Interlagos. Cos'è successo la scorsa settimana in Brasile? Al giro, 48 Verstappen va lungo difendendosi dall'attacco di Hamilton, entrambi finiscono fuori dalla pista. Per Mercedes l'azione dell'olandese è irregolare ed ha presentato ai commissari nuove evidenze.

Quel precedente "curioso" sempre al giro 48° giro leggi anche Si riapre il caso Max-Lewis? Oggi si decide. LIVE Un precedente sul diritto di revisione - per un episodio sempre al 48° giro - ci porta al 2019. In Canada venne respinta la richiesta di revisione della Ferrari dopo la penalità di 5'' a Sebastian Vettel. ll tedesco vide sfumare il successo a Montreal a causa della sanzione inflitta per aver stretto la Mercedes di Lewis Hamilton dopo un'uscita di pista. Il team di Maranello provò a dimostrare che la linea del suo pilota al rientro era votata ad evitare il contatto con il britannico. Questo, però, non è l'unico precedente.