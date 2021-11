Hamilton: "Ora sono lontano dalla Red Bull"

La Mercedes di Lewis Hamilton è apparsa sottotono nel venerdì di prove libere in Qatar. L'inglese ha chiuso la seconda sessione solo con il quarto tempo, dietro a Bottas, Gasly e al rivale per il titolo Max Verstappen. Non certo il risultato sperato in vista delle qualifiche del sabato. "Non so di preciso quanto sia grande il gap - ha spiegato Lewis dopo le libere - però in questo momento sono lontano (dalla Red Bull, ndr)". Il problema non è stata però la pista inedita, ha spiegato, che lo ha portato anche a finire sui cordoli con qualche lieve danno alla sua monoposto. "La pista va bene sono tutte curve ad alta velocità. Sicuramente è un circuito fisico, ma il tracciato è carino, nessun problema particolare. E niente di particolare anche a livello di danni, solo qualcosa perché siamo saliti sui cordoli". Sulla possibilità di un nuovo duello ruota a ruota con Verstappen, a cui deve recuperare 14 punti in classifica piloti, si è detto dubbioso. "Mi piacerebbe - ha ammesso - ma non so se ci sarà questa possibilità. Al momento sono un po’ lento e devo capire come migliorare". Nessun commento invece sulla decisione della FIA di non accogliere il ricorso Mercedes. "Su quello non so cosa dire perché non ho partecipato alla discussione, mi sono concentrato sul weekend", ha tagliato corto Hamilton. La priorità è ridurre il gap mostrato in pista entro la qualifica.