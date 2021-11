Horner: "Problemi all'ala, speriamo di risolvere"

Problemi al sistema DRS dell'ala posteriore della monoposto di Verstappen nelle terze libere in Qatar. Il team principal della Red Bull Chris Horner ha spiegato che sono quindi stati sostituiti alcuni componenti, sperando che il problema sia stato risolto definitivamente. E sulla possibilità di una protesta della Merecedes per questa situazione ha ammesso che non se ne stupirebbe: "Abbiamo visto il loro comportamento nelle ultime settimane...", ha detto con un sorriso ironico