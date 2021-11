Leclerc fuori nel Q2: "Non so spiegarmelo"

Grande delusone nelle qualifiche in Qatar per Charles Leclerc. Il ferrarista è rimasto fuori dai primi dieci in Q2 e in gara partirà 13°. "E' una bruttissima sorpresa - ha detto sceso dalla macchina - c'è qualcosa che non ha funzionato ma non so spiegarmi cosa, dobbiamo capire"

Una qualifica complicatissima che non si aspettava. Charles Leclerc in Qatar è rimasto fuori in Q2 chiuendo con il 13° tempo, e partirà sei posizioni dietro al compagno di scuderia Carlos Sainz (7°). “C’è stato sicuramente qualcosa di strano. Avevo un secondo di distacco - ha detto deluso una volta sceso dalla sua Ferrari - ma non è che stavo facendo grandissimi errori o cose fuori dal normale. Ora dobbiamo guardare bene perché questa volta non ho una spiegazione. Normalmente quando scendo dalla macchina dopo la qualifica ho sempre una spiegazione, ‘ho sbagliato qui, ho sbagliato là’. Però questa volta non c’è e dunque è veramente una bruttissima sorpresa vedere dei tempi così diversi. Sicuramente troveremo qualcosa”. Rispetto alla preparazione della gomma come ti sei sentito? “Non ho mai avuto la sensazione di essere nella finestra giusta, soprattutto nel primo settore dove ero 5/6 decimi dietro a tutti, non mi sentivo bene”. La speranza è che possa risolvere i problemi della sua monoposto in vista della gara, anche se partendo dalla 13esima posizione non si annuncia una domenica semplice per il monegasco.